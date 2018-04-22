Федор Емельяненко: "Перед боем с Миром тщательно проработали защиту и нападение в стойке"

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о подготовке к бою в Bellator против Фрэнка Мира. По словам спортсмена, перед боем с американцем он нашел спарринг-партнера с похожим стилем.

"До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, в Старом Осколе, а в Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом. Фрэнк – сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100 процентов, поработали над тактикой. В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме – кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес. Учитывая то, что Фрэнк хороший грэплер мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке", - написал Емельяненко в своем Инстаграме.