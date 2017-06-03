Федор Емельяненко отправится в США на бой с Митрионом 15 июня

Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайссе сообщил, что спортсмен отправится в США на бой с Мэттом Митрионом 15 июня. Поединок Последнего Императора с американцем пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

- Третья тренировочная неделя прошла отлично. Федор усердно тренировался, бегал, проводил занятия по боксу и кикбоксингу, а также грэпплингу, - приводит ТАСС слова Тайссе. - Также он начал спарринговать. Мы отправимся в США 15 июня.

Напомним, что 40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.