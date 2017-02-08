Федор Емельяненко: "Основной этап подготовки к бою с Митрионом прошел"

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отметил, что завершил основной этап подготовки к бою с американцем Мэттом Митрионом. Поединок Емельяненко и Митриона пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171.

– Сейчас у меня прошел основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой, – цитирует официальный сайт Союза ММА Емельяненко. – Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8 км пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса.

Нам помогал готовиться голландский тренер Питер Тайссе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведет свой первый бой в Bellator.