Федор Емельяненко: "Неправильно менять соперника за несколько часов до начала боя"

Россиянин Федор Емельяненко подчеркнул, что решение о замене Мэтта Митриона на другого соперника стало бы неправильным. Поединок между Емельяненко и Митрионом был отменен из-за обнаружения у американца камней в почках. Ранее российский боец заявил о том, что готов провести следующий поединок через несколько месяцев.

- Первые эмоции - это, конечно, удивление. Я его ощутил, когда Скотт Кокер сказал, что Мэтта уже отвезли в больницу, - приводит пресс-служба организации слова Емельяненко. - Это жизнь, надо все принимать так, как есть. Произошло то, что может случиться с каждым в любой момент. Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой.