17:14 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко не пойдет на бой брата Александра


Российский боец Федор Емельяненко не будет присутствовать на поединке своего брата Александра против бразильца Габриэла Гонсаги, сообщает ТАСС. Ранее организаторы турнира сообщали, что Федор Емельяненко планирует посетить открытие академии РМК, а также вечер единоборств 5 мая, который пройдет в Екатеринбурге. 

На вопрос о том, какие мероприятия у него запланированы в Екатеринбурге, помимо открытия академии РМК, Федор Емельяненко ответил: "Никаких. Я сегодня улетаю".

В 2017 году между братьями произошел открытый конфликт.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5177418

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