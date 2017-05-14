Федор Емельяненко: "Надеемся, что Нурмагомедов станет чемпионом UFC"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов имеет шансы на получение титула чемпиона UFC. Напомним, что последний бой россиянина против Тони Фергюсона, который должен был состояться 5 марта в Лас-Вегасе, был отменен. Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

– Мы не виделись с Хабибом, – цитирует ТАСС Емельяненко. – Но в интервью меня спрашивали о том, что случилось. Разная информация была в интернете, но, конечно, мы будем поддерживать нашего бойца. Надеемся, что в будущем он станет чемпионом.