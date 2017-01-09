Федор Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом Осколе

Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко 10 января в Старом Осколе начнет подготовку к бою против американца Мэтта Митриона. Поединок должен состояться 18 февраля в Сан-Хосе.

– Первый этап подготовки к бою в США начнется во вторник в Старом Осколе, – приводит "Р-Спорт" слова тренера российского спортсмена Александра Мичкова. – На нем будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнется вторая стадия подготовки, которая также пройдет в Старом Осколе.

Что касается спарринг-партнеров, то у нас достаточно своих хороших ребят из команды Федора. Это Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов, Артур Астахов, некоторые другие спортсмены. Всего в качестве спарринг-партнеров Федора будут работать шесть-семь человек.

Напомним, что свой предыдущий бой Федор Емельяненко провел в июне 2016 года, раздельным решением судей победив бразильца Фабио Мальдонадо. В активе следующего соперника россиянина – Митриона – 11 побед и 5 поражений в UFC и Bellator.



