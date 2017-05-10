Федор Емельяненко: "На прошлом чемпионате мира мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать"

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России по ММА-2017. Представители Союза ММА России Федор Емельяненко и Геннадий Капшай на пресс-конференции ЧР-2017 отметили особую знаковость проведения национального чемпионата в дни празднования Великой Победы, а также подчеркнули ответственность соревнований, как отбора на международные чемпионаты. Финал чемпионата России по ММА-2017 пройдет 11 мая.

– Прежде всего, хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы! – сказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко. – Уже не в первый раз мы проводим чемпионат России в эти даты. Это особые дни для нас, для нашей молодежи, которая должна помнить и чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне. Традиционно мы собираемся вместе для выявления сборной команды России по ММА, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира и Европы. Напомню, что на последних международных чемпионатах наши спортсмены завоевали все "золото". Мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать. Большое спасибо Армену Данеляну – это наш столп. Он на протяжении многих лет развивал ММА в Южном федеральном округе, вывозил своих ребят во все ведущие промоушены. Ростовских бойцов знают во всем мире

– Мы на пороге важнейшего события и для спортсменов, и тренеров, и для Союза ММА России, – сказал главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай. – Это финальный этап отбора в национальную сборную нашей страны, отбор начался в регионах, потом – в округах. "Первые номера" примут участие в чемпионате мира, "вторые" – в чемпионате Европы. Это очень ответственные соревнования. В этом году конкуренция будет очень мощная. Например, в весе 70 кг у нас чемпионы мира 2014, 2015, 2016 года. Вырос уровень тренерского состава, соответственно – уровень спортсменов, – очень много высококлассных бойцов. Нас ждут зрелищные, бескомпромиссные бои. Каждый хочет стать чемпионом, особенно, лучшие среди лучших".