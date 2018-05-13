Федор Емельяненко: "Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко, выступая на пресс-конференции в преддверии чемпионата России в Челябинске, рассказал о прогрессе бойцов, интересу к спорту в регионах, Хабибе Нурмагомедове и о совмещении карьеры бойца и руководителя.

- Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах. На чемпионатах я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие, - цитирует Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.

- Отличается ли уровень бойцов от чемпионата к чемпионату?

- Да. Если вспомнить первый чемпионат, который прошел в Чехове, уровень вырос значительно. Каждый чемпион и призер уже готов выступать в профессиональном промоушене.



- Вам приятно видеть полные трибуны в регионах?

- Очень приятно. Видно, что проделана большая работа Челябинской областной федерацией и Валерием Николаевичем Полишевским. Желание людей посещать наши турниры, видеть достойных бойцов и болеть за них – для меня это большая радость.



- Совмещать спортивную карьеру и пост президента Союза ММА России, что в приоритете: бои или чемпионат?

- Одно другому не мешает. В свободное время стараюсь посещать все значимые мероприятия. Дата чемпионата России определяется за год, поэтому она первостепенна.



- Для чего организаторы пригласили на чемпионат Хабиба Нурмагомедова?

- Хабиб забрался на самую вершину. Видеть таких бойцов важно для роста спортсменов, для мотивации и для движения вперед.



- Есть ли вероятность, что ММА попадает список олимпийских видов спорта?

- Думаю, да. Наш вид спорта очень популярен.



- Союз ММА России получил аккредитацию. Ближайшие планы и вектор развития ММА в России?

- Министерство спорта продлило нашу аккредитацию, особых замечаний к нашей работы не было, но были указаны те моменты, на которые следует обратить внимание. Это развитие детского ММА, – правила уже утверждены в Министерстве спорта. Это и вхождение в систему ДЮСШ, вхождение в российскую армию, в систему МВД. Работы, на самом деле, предстоит еще много.