Федор Емельяненко: "Митриону потребуется два-три месяца для того, чтобы полностью восстановиться"

Россиянин Федор Емельяненко подчеркнул, что менять соперника за несколько часов до выхода на ринг – это неправильно, информируют "Известия". Вчера поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. У Митриона были обнаружены камни в почках.

– Когда вы узнали, что бой будет перенесен?

– В час дня мне сообщили, что у Мэтта какие-то проблемы со здоровьем. Меня предупредили о возможном переносе поединка. Но окончательно об этом стало известно позднее – примерно за четыре часа до выхода на ринг.

– Как вы отреагировали на эту информацию?

– Это жизнь, нужно воспринимать все как есть. На все воля Божья. Желаю Мэтту скорейшего выздоровления. Нами обоими была проделана колоссальная работа при подготовке к поединку, но получилось так, как получилось.

– Была возможность провести поединок с другим соперником?

– Я считаю, что менять соперника за несколько часов до выхода на ринг – это неправильно. Bellator принял решение перенести бой. По срокам пока ничего не известно. Я думаю, что Митриону потребуется два-три месяца для того, чтобы полностью восстановиться. Мне необходимо знать точную дату боя за пару месяцев – для проведения полноценной подготовки.

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