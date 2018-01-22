Федор Емельяненко: "Мир - хороший боец. Может биться и стоя, и в партере"

Россиянин Федор Емельяненко отметил, что ему нравится формат турнира "Гран-при" Bellator, в котором ему 28 апреля предстоит встретиться с Фрэнком Миром. Победитель этого плединка будет драться с Чейлом Сонненом.



– Чувствую себя хорошо, отдохнул, восстановился. Меня привлекает формат турнира, отбираются лучшие и интересные бойцы, – цитирует Емельяненко MMAFighting. – Олимпийская система всегда привлекала внимание зрителей и бойцов. Я люблю бои, я получаю удовольствие от этого. Фрэнк Мир? Я слежу за топовыми бойцами и видел его бои. Мир – хороший боец. Может биться и стоя, и в партере. Бойцам полегче будет не хватать веса и мощи, но они быстрее. Самое главное в этом турнире – использовать свои лучшие стороны.