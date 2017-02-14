09:04 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "Хотел бы закончить карьеру в Bellator"

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Российский боец Федор Емельяненко заявил, что не подписал контракт с UFC из-за разногласий с организацией, а также отметил, что намерен завершить карьеру в Bellator. 18 февраля в рамках шоу россиянин встретится с американцем Мэттом Митрионом.

– У меня хорошие отношения со Скоттом Кокером, главой организации, – цитирует MMA Fighting Емельяненко. – Плюс они сделали мне хорошее предложение. Я хотел бы закончить свою карьеру в Bellator. Хочу работать в соответствии с моим контрактом. Отношения с людьми имеет большое значение для меня, я высоко ценю наши отношения с Кокером.

UFC? Были некоторые условия, которые не удовлетворяли организацию, некоторые вещи не нравились мне. В итоге мы не пришли к согласию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Koira

ну и хорошо для Феди, целее будет. а то в UFC могут не узнать и накостылять.

09:35

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