Федор Емельяненко: "Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня и поддерживал"

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку в полуфинальном поединке Гран-при Bellator среди тяжеловесов с американцем Чейлом Сонненом. Также он поздравил с успешным выступлением на чемпионате Европы сборную России по ММА.

– Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня и поддерживал, – написал в своем Инстаграме Емельяненко. – Отдельное спасибо моим тренерам, моей семье, моим друзьям, всем, кто приехал меня поддержать и не смог приехать по объективным причинам. Хочу всех православных христиан поздравить с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! По вашим молитвам Господь даровал победу.

Сегодня также одержал победу Анатолий Токов. Поздравляю Толю и желаю ему дальнейших успехов и новых побед!

Также хочу поздравить сборную России по ММА. Вчера ребята заняли первое общекомандное место на чемпионате Европы, собрав в копилку команды семь золотых медалей из восьми возможных!