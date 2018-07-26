Федор Емельяненко: "ФБР меня не допрашивало, а предлагало помощь в случае форс-мажора"

Российский боец ММА Федор Емельяненко вновь опроверг информацию о том, что его допрашивало ФБР. Он отметил, что в Федеральном бюро расследований ему предлагали обращаться к ним при возникновении проблем.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что россиянина допросили агенты ФБР перед его боем с Фрэнком Миром в Чикаго. По данным издания, Емельяненко мог быть свидетелем по делу Майкла Коэна – главы компании Affliction Entertainment, которая организовывала бои без правил с 2008 по 2009 год. Он подписывал с ней контракт по бою с Джошем Барнеттом, но тогда поединок не состоялся из-за найденного у американца допинга. Также указано, что ранее Affliction владела компания президента США Дональда Трампа. Коэн - адвокат Трампа, в отношении которого ведется расследование.

- Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему, - цитирует спортсмена "РИА Новости". - С чем это было связано, не знаю, с ним остались вести переговоры представители Bellator .