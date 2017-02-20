Федор Емельяненко: "Допинг? У меня никогда не было подобных проблем"

Россиянин Федор Емельяненко подчеркнул, что ни одна из его допинг-проб не давала положительных результатов, информируют "Известия". Также Емельяненко не стал давать прогноз на предстоящий бой в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

– В последнее время российские спортсмены часто становились фигурантами допинг-скандалов. Как вы к этому относитесь?

– У меня никогда не было подобных проблем. Я проходил допинг-контроль, как и все остальные бойцы. Никаких запрещенных препаратов у меня не обнаружено.

– Скоро состоится долгожданная схватка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в UFC. Как оцениваете шансы нашего бойца?

– Не люблю давать прогнозы. Давайте просто все вместе поболеем за Хабиба и пожелаем ему удачи в противостоянии с Фергюсоном. Всё в его руках.