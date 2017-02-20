Федор Емельяненко: "Буду только рад, если турнир Bellator состоится в России"

Россиянин Федор Емельяненко отметил, что не проявлял инициативы по проведению турнира Bellator в России, информируют "Известия". Также боец отметил, что подписание контракта с Bellator пойдет на пользу его подопечным.

– Не обсуждали с главой Bellator Скоттом Кокером вариант проведения турнира в России?

– С моей стороны такой инициативы не было. Но если Скотт решит организовать такой турнир, я буду только рад.

– Ваши подопечные из Fedor Team тоже подписали контракт с Bellator?

– Да, действительно, несколько ребят заключили соглашения с промоушеном вместе со мной. Это Вадим Немков и Валентин Молдавский. Думаю, подписание контракта пойдет им на пользу и позволит набраться серьезного международного опыта.