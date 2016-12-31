Федор Емельяненко: "2016 год запомнился яркими событиями для ММА"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил соотечественников с Новым годом. По словам Емельяненко, сборная России в 2016 году показала лучший результат за четыре года существования Союза ММА России.

– Уходящий 2016 год запомнился яркими событиями для нашего вида спорта, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Сборная РФ показала лучший результат за четыре года существования Союза ММА России и привезла домой все возможные медали с международных чемпионатов. Именно в этом году Союз показал себя как единый организм, усиленно работающий для развития смешанных боевых единоборств и популяризации здорового образа жизни. От всей души желаю в Новом году успехов, ярких побед и реализации всех задуманных идей.

Пусть улыбки близких людей радуют вас каждый день в новом году! Семейного счастья, крепкого здоровья вам и вашим родным.