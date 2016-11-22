Фанаты ММА в США рады возвращению Емельяненко в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что фанаты смешанных единоборств в США рады возвращению Федора Емельяненко в эту организацию. Ранее россиянин подписал контракт с промоушеном на несколько поединков.

Дебютный бой в Bellator Последний Император проведет против американца Мэтта Митриона 18 февраля в Сан- Хосе.

- У нас давние отношения с Федором, и все мы рады, что боец-легенда вернулся, - приводит ТАСС слова Кокера. - Болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко, теперь они смогут увидеть его своими глазами. Надеюсь, что наше сотрудничество только начинается.

Летом 2015 года Емельяненко объявил о возобновлении карьеры. 31 декабря прошлого года в Сайтаме он одержал победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а 17 июня 2016-го выиграл поединок у бразильца Фабио Мальдонадо.

В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача).

Дебютный бой Емельяненко в Bellator можно будет посмотреть за 30 долларов