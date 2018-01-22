Фабрисиу Вердум: "Федор Емельяненко - лучший тяжеловес в истории ММА"

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фабрисиу Вердум высказал мнение, что преждевременно называть действующего чемпиона UFC Стипе Миочича величайшим тяжеловесов в истории смешанных единоборств. По мнению бразильца, таковым является россиянин Федор Емельяненко.

– В тяжелой весовой категории UFC рекорд это две защиты, верно? Миочич может добиться третьей защиты, но это не сделает его величайшим тяжеловесом в истории ММА, – сказал Вердум перед турниром UFC 220, где проходил бой Миочича и Нганну. – Со временем он может добиться этого статуса. Может быть года через два. По моему мнению, величайший тяжеловес в истории ММА это... Я. Шучу. Это Федор Емельяненко. Я считаю его лучшим в истории тяжеловесом. Я очень уважаю Федора.