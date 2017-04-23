Евлоев победил Невзорова на турнире в Назрани

Боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев нокаутом победил Алексея Невзорова на турнире M-1 Challenge 76, который проходил в Назрани, и стал обладателем титула временного чемпиона в легчайшем весе. Поединок завершился во втором раунде. Для Евлоева данная победа стала седьмой в рейдже.

Напомним, что действующий чемпион М-1 в этой категории Павел Витрук приостановил карьеру из-за состояния здоровья, поэтому в Назрани был разыгран титул временного чемпиона.

Все результаты турнира:

До 77,1 кг. Ингисхан Оздоев победил Алексея Валивахина техническим нокаутом в первом раунде;

Свыше 93 кг. Евгений Гончаров победил Даниила Арепьева единогласным решением судей;

До 65,8 кг. Залимбег Омаров победил Эльнура Велиева единогласным решением судей;

До 65,8 кг. Эмиль Абасов победил Хелитона Давеллу техническим нокаутом в первом раунде;

До 77 кг. Хамзат Сакалов победил Хавьера Фуэнтеса единогласным решением судей;

До 70,3 кг. Абубакар Местоев победил Анатолия Лягу единогласным решением судей;

До 93 кг. Рене Хоппе победил Илью Бочкова большинством голосов судей;

До 61,3 кг. Сергей Морозов победил Фабрисио Сарраффа единогласным решением судей;

До 65,8 кг. Тимур Нагибин победил Диего Давеллу единогласным решением судей;