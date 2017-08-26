"Енисей" сравнил защитника команды с Макгрегором

"Енисей" пошутил на тему супербоя между Конором Макгрегором и Флойдом Майвезром. Красноярский клуб использовал внешнее сходство защитника команды Валерия Кичина с ирландским бойцом, отметив, что завтра футболист сначала сразится с американцем, а затем в Воронеже сыграет в матче ПФЛ.
В воскресенье в 7 утра состоится бой века между чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Поединок по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе. Трансляция начнется в 6.30 по московскому времени.
"СЭ" покажет бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер в прямом эфире в высоком качестве (HD).
27 августа Валерия Кичина:– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 26 августа 2017 г.
🔘 Бой с @FloydMayweather
📍 Лас-Вегас
🔘 Матч #ФакелЕнисей
📍 Воронеж pic.twitter.com/tDtC1vQYGc