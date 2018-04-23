Емельянкенко перед боем с Миром уделил внимание борьбе в партере

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко сказал, что хорошо подготовился к поединку против американца Фрэнка Мира в 1/4 финала "Гран-при" Bellator. Бой состоится 28 апреля Розмонте.

- Исходя из особенностей ведения боя Фрэнка, на тренировках уделялось много внимания партеру, проводили спарринги в стойке, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Мы с моей командой хорошо подготовились к этому бою.

Фрэнк дрался с сильнейшими спортсменами UFC и был чемпионом этой организации. Каждому человеку необходим перерыв, и если спортсмен какой-то период не выступает, не значит, что он перестает тренироваться. Профессионалы используют период без боев для того, чтобы отдохнуть, залечить травмы, набраться сил, поработать над слабыми сторонами и улучшить сильные. Уверен, что Мир не отдыхал все это время.

Напомним, 41-летний россиянин провел в ММА 41 бой, одержав 36 побед и потерпев 5 поражений. Мир, не выходивший в октагон с 2016 года из-за дисквалификации за допинг, в 29 поединках одержал 18 побед при 11 поражениях.