Емельяненко сокрушил Соннена ударами. Видео

Российский боец ММА Федор Емельяненко досрочно завершил бой с американцем Чейлом Сонненом. В первом раунде россиянин сокрушил соперника серией ударов, после чего рефери пришлось остановить поединок.

Емельяненко в финале Гран-при сразится с 35-летним американцем Райаном Бэйдером. Поединок пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.

Теперь в активе Емельяненко 43 боя (38 побед, 5 поражений). Еще один поединок признан несостоявшимся.