Емельяненко сокрушил Соннена ударами. Видео

Российский боец ММА Федор Емельяненко досрочно завершил бой с американцем Чейлом Сонненом. В первом раунде россиянин сокрушил соперника серией ударов, после чего рефери пришлось остановить поединок.
Емельяненко в финале Гран-при сразится с 35-летним американцем Райаном Бэйдером. Поединок пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.
Теперь в активе Емельяненко 43 боя (38 побед, 5 поражений). Еще один поединок признан несостоявшимся.
ヒョードル×ソネン＝決着シーン RT @Maldobabo Fedor Emelianenko (38-5, 1 NC) eliminates Chael Sonnen in the first round! Advancing to the Heavyweight GP finals, "The Last Emperor" is 7-1 in his last eight. #Bellator208 pic.twitter.com/a58UCir1a7– MMA.vaobhr (@vaobhr) 14 октября 2018 г.