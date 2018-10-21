Емельяненко рассказал о задачах на посту председателя наблюдательного совета Союза ММА России

Федор Емельяненко, покинувший пост главы Союза ММА России и избранный председателем наблюдательного совета организации, рассказал о работе на новой должности.
- Сейчас у нас сформирован костяк преданных людей, которые искренне переживают за развитие нашего вида спорта. Это сотрудники Союза, члены президиума и представители всех федераций, - цитирует официальный сайт Союза ММА России Емельяненко. - Мы все вместе работаем на популяризацию вида спорта и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни.
В этом году мы получили аккредитацию в Министерстве спорта, а значит, наши труды оценили, и мы двигаемся в правильном направлении. На должности председателя наблюдательного совета я продолжу заниматься укреплением позиций Союза ММА России.
Дополнительная информация
http://unionmma.ru/news/fedor-emelyanenko-ya-prodolzhu-zanimatsya-ukrepleniem-pozitsij/?fbclid=IwAR0LT0uuc5fqVick3He-T1maCk6-CX9VHHvkXVpYX9VtmylGYSYmL9XnR9o