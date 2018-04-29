Емельяненко пожелал Соннену хорошей подготовки

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что радуется своей победе над американцем Фрэнком Миром в поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе вместе со всеми своими болельщиками. Он также пожелал удачи своему будущему сопернику из штатов Чейлу Соннену хорошей подготовки.

– Радуюсь, как и все, кто за меня болел, кто молился за меня, – сказал в эфире "Матч-ТВ" Емельяненко. – Желаю хорошей подготовки Чейлу, а там уже как Бог даст.

Поединок между Емельяненко и Сонненом планируется на сентябрь-октябрь 2018 года. Место проведения – США.