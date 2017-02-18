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Емельяненко получит титульный бой в случае победы над Митрионом

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Российский боец Федор Емельяненко получит возможность провести бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, если победит американца Мэтта Митриона, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дивизиона Скотта Кокера. Емельяненко встретится с Митрионом 18 февраля в Сан-Хосе.

Тут все зависит от Федора. Конечно, есть нюансы, контракты и так далее. Но если он будет готов и победит, мы готовы дать ему такую возможность, - цитирует ТАСС Кокера. - Вопросом допинг-контроля занимается Атлетическая комиссия Калифорнии. Обычно они принимают три допинг-теста до боя, думаю, что в данном случае все то же самое. В любом случае, у нас нет жесткого требования сдавать множество тестов и делать это прямо сейчас.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4034295

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