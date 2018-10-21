13:59 | Единоборства / ММА — ММА

Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавил наблюдательный совет организации.

– Прошла внеочередная конференция организации, Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет, – приводит ТАСС заявление пресс-службы Союза ММА России. – Президентом стал Радмир Габдуллин. Состав совета будет сформирован в ближайшее время.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. Габдуллин был вице-президентом организации.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5700525

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