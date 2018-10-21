Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавил наблюдательный совет организации.

– Прошла внеочередная конференция организации, Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет, – приводит ТАСС заявление пресс-службы Союза ММА России. – Президентом стал Радмир Габдуллин. Состав совета будет сформирован в ближайшее время.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. Габдуллин был вице-президентом организации.