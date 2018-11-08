Емельяненко покинул лигу "Ахмат"

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что у него завершился контракт с лигой "Ахмат". Стороны реили не продлевать соглашение.

Последний бой Емельяненко провел в августе 2018 года. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.

"Уважаемые друзья! У меня закончился контракт с клубом АХМАТ! Мы с руководством приняли обоюдное решение и продлевать контракт не стали! Мы будем вместе делать одно общее дело, развивать бои, развивать спорт!" - написал Емельяненко в Инстаграме.