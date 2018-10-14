Емельяненко подарил Соннену спортивный костюм

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко подарил спортивный костюм своей команды американцу Челу Соннену, которого победил в полуфинале "Гран-при" тяжеловесов Bellator.

- Это для моего сына! - сказал Соннен.

42-летний Емельяненко выиграл у 41-летнего Соннена техническим нокаутом в конце первого раунда. В финале Гран-при он встретится с другим американцем - Райаном Бэйдером. Бой пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.