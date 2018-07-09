Емельяненко победил Пешту техническим нокаутом

Российский боец Александр Емельяненко на турнире ММА Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге победил известного по выступлениям в UFC чеха Виктора Пешту.

Рефери остановил поединок во втором раунде после серии ударов россиянина, для которого это пятая победа в пяти боях после возвращения на канвас.

На счету 36-летнего Емельяненко стало 28 побед (из них 24 - досрочно) и 7 поражений. У 27-летнего Пешты 13 побед (9 -досрочно) и 5 поражений.

Следующий бой Емельяненко проведет в Москве 18 августа. Соперником станет американец Тони Джонсон.