Емельяненко ответил на слова Дос Сантоса про больницу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии боя с Джеронимо Дос Сантосом, который состоится в Москве 27 сентября, отметил, что очень соскучился по рингу и готов побеждать.
- Самочувствие очень хорошее, функционально, физически и технически подготовился отлично. Поднял планку еще выше, чем было до этого, - цитирует Емельяненко mk.ru.
- В преддверии возвращения мандраж есть?
- Нет, наоборот! Меня переполняет чувство радости, никакого мандража. Я соскучился! Буду выходить в ринг с огромным желанием и побеждать своих соперников.
- Как оцениваете слова своего оппонента, Джеронимо Дос Сантоса, что после боя вы поедете в больницу?
- Меня это никак не подстрекает. Мне кажется, он сам уже понял, что сказал глупость. Будешь у него интервью брать – он даже не вспомнит этих слов (смеется).
- Готовились под него или тренировки были общие?
- Сначала был общий этап, в котором набирал физические и функциональные кондиции, потом уже тренировался под него. Всегда нужно набирать базу, выводить ее на пик, и потом разбирать сильные и слабые стороны оппонента. У нас настолько универсальный вид спорта, что все знать и уметь сразу – невозможно. От соперника к сопернику я как губка, как вновь пришедший в спорт человек.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/sport/2017/09/25/aleksandr-emelyanenko-menya-i-fedyu-mogli-poslat-kogda-my-predlagali-razvivatsya.html