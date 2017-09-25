Емельяненко ответил на слова Дос Сантоса про больницу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии боя с Джеронимо Дос Сантосом, который состоится в Москве 27 сентября, отметил, что очень соскучился по рингу и готов побеждать.

- Самочувствие очень хорошее, функционально, физически и технически подготовился отлично. Поднял планку еще выше, чем было до этого, - цитирует Емельяненко mk.ru.

- В преддверии возвращения мандраж есть?

- Нет, наоборот! Меня переполняет чувство радости, никакого мандража. Я соскучился! Буду выходить в ринг с огромным желанием и побеждать своих соперников.

- Как оцениваете слова своего оппонента, Джеронимо Дос Сантоса, что после боя вы поедете в больницу?

- Меня это никак не подстрекает. Мне кажется, он сам уже понял, что сказал глупость. Будешь у него интервью брать – он даже не вспомнит этих слов (смеется).

- Готовились под него или тренировки были общие?

- Сначала был общий этап, в котором набирал физические и функциональные кондиции, потом уже тренировался под него. Всегда нужно набирать базу, выводить ее на пик, и потом разбирать сильные и слабые стороны оппонента. У нас настолько универсальный вид спорта, что все знать и уметь сразу – невозможно. От соперника к сопернику я как губка, как вновь пришедший в спорт человек.