Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Чела Соннена техническим нокаутом в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator.

Поединок, прошедший в рамках шоу Bellator 208, завершился в конце первого раунда. 42-летний Емельяненко стал забивать лежащего на настиле 41-летнего Соннена, американец защищался пассивно, и рефери остановил бой.

Емельяненко в финале Гран-при сразится с 35-летним американцем Райаном Бэйдером. Поединок пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.

Теперь в активе Емельяненко 43 боя (38 побед, 5 поражений). Еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко сокрушил Соннена ударами. Видео