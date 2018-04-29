Емельяненко – Мир: прямая трансляция

С субботы на воскресенье в Северной Америке состоится вечер боев Bellator 198. Главной схваткой станет встреча двух тяжеловесов – Федора Емельяненко и Фрэнка Мира. В клетке 41-летний россиянин, который не выходил на ринг последние 10 месяцев, и 38-летний американец появятся около 4.00 утра с 28 на 29 апреля по московскому времени. Поединок "Последнего императора" и бывшего чемпиона UFC пройдет в рамках четвертьфинала организации Bellator в тяжелом весе. Победитель турнира получит пояс неоспоримого чемпиона Bellator.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Емельяненко – Мир.

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Прямая трансляция боя Федор Емельяненко – Фрэнк Мир.