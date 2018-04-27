Емельяненко – Мир: дата боя, время начала, трансляция

В ночь с субботы на воскресенье по Москве в Чикаго пройдет вечер боев Bellator 198. Главным поединком вечера станет встреча в ринге россиянина Федра Емельяненко и американца Фрэнка Мира. В клетке спортсмены появятся около 4 утра по московскому времени. Поединок пройдет в рамках 1/4 финала в тяжелом весе. Победитель "восьмерки", напомним, также станет неоспоримым чемпионом организации.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Емельяненко – Мир.

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Прямая трансляция боя Федор Емельяненко - Фрэнк Мир.