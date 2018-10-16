Эксперт – про реванш с Конором: "Хабиб не отошел. Он зол на Макгрегора не по-спортивному - по-людски"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай в интервью "СЭ" оценил шансы провести бой-реванш между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Тренер ирландца Джон Кавана сообщил, что Конор хочет провести бой только с Хабибом.

- И с коммерческой составляющей, и со спортивной людям было бы интересно посмотреть, чем закончится реванш, - отметил Капшай. – И деньги спортсмены получат нормальные. Но в их отношениях очень много личного. Конор все-таки черту переступил. На Западе, понятно, принято многое себе позволять и говорить, но все равно ты должен думать, что несешь. Когда ты касаешься семьи, отца, веры и культуры – это неприкасаемые вещи. Все остальное можно допустить. Но поведение спортсменов отражается на детях, которые занимаются боями. Они видят, что такое можно делать и вытворять, а это неправильно. Ну и что, что ты боец и хорошо дерешься, это не дает тебе право так себя вести. Тогда, конечно, была провокация со стороны Конора. Ребята рассказывали, что в одном из перерывов Конор сказал Хабибу, что это всего лишь бизнес. Но какой бизнес, когда такая личная неприязнь? Эти все причины отрицательного ответа Хабиба на предложение о реванше, видимо, он не отошел и не пересмотрел свое отношение к Макгрегору, зол на него не по-спортивному, а по-людски. Для него это был не бизнес. Не хочет общаться с менеджерами Конора. Посмотрим, время же лечит. Если со стороны Макгрегора поступили бы какие-то официальные извинения за то, что перегнул палку, неправильно поступил, тогда можно будет говорить о чем-то. (Игорь Новиков)

Все о бое Хабиб – Конор – здесь.