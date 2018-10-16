Эксперт: "Было бы интересно сравнить, как отработал с Мейвезером Конор с тем, как отработает Хабиб"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай поделился с "СЭ" мнением о возможном бое между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

Оба спортсмена в своих последних поединках одержали победу над ирландцем Конором Макгрегром. В Инстаграме Мейвезер дал предварительной согласие на бой с Хабибом.

- С точки зрения развития и популяризации ММА и бокса бой Хабиб - Мейвезер – очень здорово, - отметил Капшай. – Понятно, что большое значение имеет коммерческая составляющая – насколько такой поединок интересен тому же Мейвезеру, боксерским федерациям.

Но, конечно, любопытно посмотреть и сравнить как отработал с Мейвезером Макгрегор, и как Хабиб отработает, насколько дагестанец подтянет "ударку", чтобы попробовать себя в бою с Флойдом. Понятно, что тот в борьбу не полезет – против Хабиба там вариантов нет. Было бы интересно на это посмотреть. (Игорь Новиков)