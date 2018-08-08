Экс-игрок НФЛ Харди нокаутировал соперника за 17 секунд в своем втором поединке в ММА

Бывший игрок в американский футбол Грег Харди успешно провел уже второй поединок в смешанных единоборствах. Американец, выступавший в НФЛ за "Каролину" и "Даллас", нокаутировал соотечественника Тебариса Гордона на 17-й секунде в первом раунде.

Бой проходил в рамках турнира, организованного UFC для поиска талантов, которые сражаются за право получить контракт с организацией. У Харди появился контракт после первого боя еще в июне, когда он на 57-й секунде нокаутировал соотечественника Остина Лэйна. Однако пока Харди не может выступать в рамках UFC.