Экс-боец UFC приговорен к пожизненному заключению за избиение порнозвезды

Бывший боец UFC Джонатан Коппенхэвер приговорен к пожизненному заключению за похищение, сексуальное насилие и избиение, сообщает The Guardian. В 2014 году он несколько раз насиловал и избивал свою подругу Кристи Мак, известную по съемкам в фильмах для взрослых.

Кроме того, он ворвался в ее дом и избил Кори Томаса, с которым Мак встречалась на тот момент. У девушки был сломан нос, выбиты зубы, сломаны ноги и разорвана печень, у ее парня остались следы от укусов, а также сломан нос и вывихнуто плечо. После избиения Коппенхэвер пытался также изнасиловать Мак.

Коппенхэвер начал свою карьеру бойца ММА в 2008 году. В UFC он провел 19 боев, в которых одержал 14 побед.