Эдгард Запашный: "В этот раз секундантом Федора Емельяненко буду не я"

В преддверии боя Федора Емельяненко с Фрэнком Миром в рамках "Гран-при" Bellator, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени в Чикаго, близкий друг Последнего Императора Эдгард Запашный прокомментировал свое участие в поединке в качестве секунданта.

– В этот раз я не секундант, Федор выбрал другого человека – своего друга. И главный тренер (Владимир Воронов. – Прим. "СЭ"), конечно, тоже будет с ним. (Константин КОЛМАКОВ)

Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром пройдет в ночь с субботы на воскресенье. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Эдгард Запашный: "Емельяненко не общался с агентами ФБР"