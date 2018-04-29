Эдгард Запашный: "Стало тревожно, когда Мир попал в первой же атаке"

Заслуженный артист России Эдгард Запашный после победы Федора Емельяненко над американцем Фрэнком Миром в бою за выход в полуфинал Гран-при "Bellator" в тяжелом весе отметил, что не ожидал такого быстрого завершения поединка.

– Как вам бой? Что запомнилось?

– Я находился непосредственно в шаговой доступности от Федора, и мне запомнилась серьезная поддержка нашего спортсмена. Фрэнк Мир – это известный американский боец, я думал, что Федора некоторые люди будут негативно принимать, но этого не произошло. В какой-то момент мне даже показалось, что поддержка Емельяненко в разы превосходит поддержку его соперника.

Второе, что мне запомнилось – сам Мир. Несмотря на то, что это был очень важный для него бой, он не позволял себе недостойное поведение, с уважением относился к Федору и на пресс-конференции, и до боя, и после боя. Они встретились, обнялись, и это было очень приятно.

– А что касается боя, ожидали, что он так быстро закончится?

– Честно, нет. Я думал, что бой перейдет во второй раунд, и что Мир будет более аккуратен. А он бросился на Федора. Сначала это возымело успех. Первая атака ему удалась. А когда он побежал дальше, Федор уже полностью включился и поймал соперника, провалил его на ударе и встретил сбоку хорошим левым апперкотом.

– То есть стало тревожно, когда Мир попал в первой же атаке?

– Конечно. Я знаю, как тяжелые ребята могут попасть, и что Федор может потеряться на мгновение, чем можно воспользоваться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)