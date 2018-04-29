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Эдгард Запашный: "Соннен не вызывает у меня никакого уважения"


Заслуженный артист России Эдгард Запашный нелестно отозвался о сопернике Федора Емельяненко в полуфинале Гран-при "Bellator" в тяжелом весе Чейле Соннене, назвав того грязным треплом.

– Каковы перспективы Федора Емельяненко в полуфинальном бою с Чейлом Сонненом?

– Бой состоится в сентябре. Конечно, в супертяжелом дивизионе любой соперник является важным и опасным, любой удар может стать ключевым, но Соннен не вызывает у меня никакого уважения. Он – грязное трепло, говорит очень много гадостей и в адрес Федора, и вообще. Соннен возвышает себя над всеми. Мне кажется, бой, прежде всего, будет за рингом. Грязный разогрев ему будет обеспечен. Это уже неприятно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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