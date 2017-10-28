Эдгар Барбоза: "С Нурмагомедовым будет настоящая битва"

Бразилец Эдгар Барбоза поделился ожиданиями от предстоящего боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым​. Поединок пройдет 30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.



– Несколько минут назад я узнал, что 30 декабря моим соперником будет Хабиб Нурмагомедов, – цитирует Барбозу MMAFighting. - Я очень рад этому шансу. Это будет настоящая битва. Его стиль хорошо знаком. Однако я боец смешанного стиля и не боюсь оказаться с ним в партере. Если он допустит ошибку, то там я могу и завершить поединок. Уверен, что если я выйду в партер и сделаю все, что смогу, то выиграю.