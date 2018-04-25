Эдди Альварес: "UFC могла просто подарить пояс Хабибу"

Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес заявил, что Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом в легком весе по коммерческим соображениям организации. По словам спорсмена, UFC могла вовсе не проводить бой россиянина.

– Мне очень хочется сразиться с Хабибом, – цитирует MMA Fighting Альвареса. – Дело вовсе не в титуле. Вокруг него есть аура непобедимости, это заводит меня еще сильнее. Знаете, о чем никто не говорит? Хабиб постоянно рассказывает о фейковых чемпионах, фейковых поясах, фейковом том и фейковом сем. И никто не говорит, что они упрашивали дать ему пояс потому, что его поддерживает Россия. Россия скоро станет открытым рынком, и всем удобно, что у Хабиба есть титул. Честно говоря, они могли просто подарить ему пояс.