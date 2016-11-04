Эдди Альварес: "Ранее Макгрегор бился с бойцами ниже среднего уровня"

Чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес ответил на критику Коннора Макгрегора перед очным поединком. Ирландец заявил, что карьера американца будет завершена 12 ноября, когда бойцы встретятся на турнире UFC 205 в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

- Парни, с которыми дрался Макгрегор, были ниже среднего уровня, - цитирует MMA Junkie Альвареса. - В легком весе каждый бил Нэйта Диаса, а у Макгрегора были проблемы с ним. Бойцы, с которыми бился ирландец, не моего калибра. Он поймет это в бою со мной.