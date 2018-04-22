Эдди Альварес: "Хабиб завоевал титул в бое против 11-го номера рейтинга, пусть подумает об этом"

Бывший чемпион MMA в легком весе Эдди Альварес считает, что россиянину Хабибу Нурмагомедову легко достался чемпионский пояс. Уроженцу Дагестана пришлось драться против Эла Яквинты​ после отказа нескольких соперников.

– Смешно, что раньше Хабиб называл всех "бумажными чемпионами" или "фейковыми чемпионами", но он завоевал титул в бое против 11-го номера рейтинга, пусть подумает об этом, – приводит MMAJunkle слова Альвареса. – Когда я сражался за титул, то выходил против пятого, четвертого, третьего и второго номера рейтинга, а потом бился с действующим чемпионом. Это чемпионский путь. Я продолжу драться с лучшими. Пусть UFC делает свою работу, пусть выберут мне следующего соперника, я буду ждать всех.