Дзюба пожелал Нурмагомедову заткнуть Макгрегора раз и навсегда

Накануне форвард сборной России Артем Дзюба подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков национальной команды.

Футболист пожелал соотечественнику раз и навсегда заткнуть ирландского бойца Конора Макгрегора.

"Дорогой Хабиб, желаем тебе удачи в предстоящем бою с Конором Макгрегором. Это будет, думаю, самый крутой бой. Для тебя, наверное, самый важный бой в карьере.



Огромный привет моему любимцу DC Кормье. Я думаю, что и он должен победить Миочича. Так что вашей команде всей привет.



А это от нас подарок, от нашей сборной, от всей команды, от всех игроков, от всех-всех-всех. Я знаю, что ты любишь футбол.



Поэтому тебе эта майка с первым номером, ты номер один у нас. Удачи тебе в UFC. Становись чемпионом, чтобы Конор Макгрегор заткнулся раз и навсегда, удачи", - обратился Дзюба к Нурмагомедову.

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