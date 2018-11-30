"Дзюба может ударить!". Волков опубликовал фотографию с тренировки

Российский боец UFC Александр Волков опубликовал фотографию после совместной тренировки с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

Ранее "Зенит" сообщил, что тренировка послужила стартом сотрудничества UFC и сине-бело-голубых.

Волков является чемпионом M-1 Challenge и Bellator в тяжелом весе. 30-летний спортсмен становился обладателем премии "Лучшего боя вечера" в рамках UFC против Стефана Струве.