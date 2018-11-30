"Дзюба может ударить!". Волков опубликовал фотографию с тренировки

Российский боец UFC Александр Волков опубликовал фотографию после совместной тренировки с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.
Ранее "Зенит" сообщил, что тренировка послужила стартом сотрудничества UFC и сине-бело-голубых.
Волков является чемпионом M-1 Challenge и Bellator в тяжелом весе. 30-летний спортсмен становился обладателем премии "Лучшего боя вечера" в рамках UFC против Стефана Струве.
После того как я побывал на игре команды @zenit_spb , потренировались с @artem.dzyuba ! Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале мма, Артем чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле? #reebokrussia #reebokcombat #strelateam #strelapromotion #ufcrussia