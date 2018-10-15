Джонсон заменит Тухугова в бое против Лобова

Боец команды Конора Макгрегора Артем Лобов проведет поединок против американца Майкла Джонсона 27 октября на турнире UFC Монктон, информирует ESPN.

Лобов должен был драться с россиянином Зубайрой Тухуговым. Однако последний был снят с боя, так как принял участие в беспорядках после поединка между Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

32-летний Лобов в UFC одержал три победы и потерпел три поражения. 32-летний Джонсон провел в UFC 19 поединков, в десяти из которох победил.

Ранее Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC в случае дисквалификации Тухугова.