Джо Роган: "Нурмагомедов - самый ужасный претендент в легком весе"

Комментатор UFC Джо Роган считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов является более сильным бойцом, чем бразилец Эдсон Барбоза. Напомним, бой между ними прошел 31 декабря и завершился победой Нурмагомедова.

– Хабиб просто находится на другом уровне, – цитирует MMA Junkies Рогана. – Шансы на его поражение снизились после полутора минут боя. Вы видели лицо Барбозы через две минуты, когда он пытался встать? Он думал в тот момент: "Как мне пережить это"? Это просто другой уровень. Хабиб доказал, что он самый ужасный претендент в легком весе.

У нас есть временный чемпион в лице Тони Фергюсона, есть действующий обладатель титула Конор Макгрегор. Но кто знает, что с ним? Думаю, UFC предоставит ирландцу время. После этого будут предприняты какие-то шаги.

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