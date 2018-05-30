Джефф Монсон собирается получить российский паспорт 12 июня

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о том, как узнал о решении дать ему российское гражданство и сообщил о дате получения паспорта.

- Я находился в США, когда президент Путин подписал указ о выдаче мне российского гражданства. Я узнал об этом утром, когда проснулся и увидел на телефоне миллион сообщений с поздравлениями. Пока нет точной даты, когда я получу паспорт. С вероятностью 85 процентов это будет на следующей неделе, в какой-то из дней до 12 июня - дня России. Я очень счастлив, что наконец-то стану гражданином России!, - сказал Монсон.

Спортсмен на протяжении долгого времени живет в нашей стране и женат на гражданке России. (Михаил ПОТАПОВ)